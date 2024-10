Imola, Sebastiano Caridi riapre l’ex Caffè Bacchilega il 26 ottobre

Il pasticcere Sebastiano Caridi aprirà l’ex Caffè Bacchilega di Imola rinnovato il prossimo 26 ottobre. L’esterno mantiene le sette saracinesche storiche, l’interno è completamente rinnovato anche se sono stati mantenuti alcune parti storiche. L’assegnazione da parte del Comune risale allo scorso aprile e il cantiere, servizio anche a trasformare in laboratorio di pasticceria l’ex edicola sotto all’orologio, ha corso a tempo di record. La Ges srl, composta dal pasticcere naturalizzato faentino e dal socio Giorgio Gonelli nell’offerta tecnica aveva superato il punteggio di riferimento ampiamente. Nell’offerta economica l’azienda ha invece offerto un rialzo del 2% del canone a regime definito in 31.200 euro annui a decorrere dal decimo anno; un rialzo del 4% sull’importo di 620mila euro per l’investimento di ristrutturazione e un ribasso dello 0,5% sui 120mila euro previsti a titolo di contributo. Un investimento sostanzioso per il recupero dello storico locale aperto nel 1929 dal bolognese Zanarini, rilevato negli anni sessanta da Mario Bacchilega che tutti gli imolesi ricordano e chiuso dal 2016.