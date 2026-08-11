Imola, sdraiato sui binari della stazione per togliersi la vita: salvato dalla Polizia

Tragedia sventata nella tarda serata di domenica 9 agosto alla stazione ferroviaria di Imola, dove gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno tratto in salvo un ragazzo italiano di 29 anni disteso sui binari con l’intento di togliersi la vita. Ricevuta la chiamata al 113 attorno alle 22.20, i poliziotti sono corsi al binario 1 Ovest e, dopo aver fatto bloccare immediatamente il traffico dei treni, sono scesi lungo la sede ferroviaria per raggiungere il giovane.

Di fronte a un forte stato di agitazione e alla scarsa collaborazione del ragazzo, uno degli agenti è riuscito a instaurare un dialogo empatico e a conquistare la sua fiducia, convincendolo a desistere dal gesto estremo. Nonostante le difficoltà dovute alla stazza del giovane, i poliziotti lo hanno sollevato e messo in sicurezza sulla banchina. Il legame instaurato con gli agenti si è rivelato fondamentale anche nei momenti successivi: diffidente verso i sanitari dell’ambulanza, il 29enne ha accettato di farsi accompagnare in ospedale solo a bordo della volante della Polizia. Giunto in struttura, scortato anche da un secondo equipaggio di supporto, il giovane è stato infine rassicurato e affidato alle cure dei medici del reparto di Psichiatria.