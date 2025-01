«Nessuna sostanza riscontrata dai rilievi strumentali alla scuola media Orsini di Imola» è quanto hanno confermato in serata dal comando dei vigili del fuoco di Bologna escludendo quindi anche la fuga di gas, come del resto era emerso anche in mattinata. Seguiranno verifiche approfondite da parte del Comune sugli impianti della scuola, intanto la scuola stessa ha confermato che domani sarà regolarmente aperta per le classi che fanno lezione di sabato.