Imola, scuole dell’infanzia: open day sabato 13 dicembre

Sabato 13 dicembre 2025, dalle ore 9 alle 12, si svolgerà l’Open Day in tutte le scuole dell’infanzia di Imola – comunali, statali e private paritarie – rivolto alle famiglie interessate alle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027. Sarà un’occasione per visitare gli spazi, conoscere i progetti educativi e incontrare insegnanti e personale scolastico, in un momento di dialogo e confronto utile alla scelta del percorso.

Per il prossimo anno scolastico si stimano 1.542 nuove iscrizioni (a fronte delle oltre 1.700 registrate nel dicembre 2023), suddivise tra scuola dell’infanzia (435), primaria (476) e secondaria di primo grado (631). L’offerta educativa per la scuola dell’infanzia è garantita dalla collaborazione tra i diversi soggetti gestori: il Comune con 21 sezioni, la scuola statale con 23 sezioni e le scuole paritarie con 18 sezioni.

“Questa iniziativa – sottolinea l’assessora Gianna Gambetti – è un’ulteriore dimostrazione della sinergia e dello stretto rapporto di collaborazione tra i diversi soggetti gestori. Ogni anno siamo in grado di soddisfare pienamente la domanda delle famiglie, offrendo un servizio educativo di qualità e un percorso scolastico che accompagna i bambini e le bambine fin dai primi anni di crescita. È un investimento sul futuro della nostra comunità, perché una scuola inclusiva e attenta ai bisogni di tutti contribuisce a costruire una città più coesa, solidale e capace di guardare avanti.”