Imola, scuole chiuse per la Formula 1, alcune da venerdì 16 maggio

C’è però un’importante novità rispetto al passato. Alla chiusura del sabato per le prove ufficiali di tutte le scuole del territorio comunale (escluse le frazioni di Ponticelli e Sesto Imolese), si aggiunge quella di venerdì 16 maggio, giorno delle prove libere, soltanto per alcuni istituti più vicini all’autodromo.

Andato in archivio il Gp di Miami, con la doppietta “papaya” delle McLaren, è iniziato il countdown per il ritorno della F1 a Imola nel weekend del 16-18 maggio. Ieri il sindaco Panieri ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole nei giorni del Gp, visto che «le possibili difficoltà relative alla viabilità derivanti dall’afflusso straordinario di pubblico non consentirà l’ordinato accesso alle scuole nelle migliori condizioni di sicurezza, nonché il regolare svolgimento dell’attività didattica - si legge nell’ordinanza -. E l’afflusso sarà elevatissimo tale da impegnare fortemente le potenzialità di strutture sanitarie, sociali e di polizia».

Niente lezioni per la prima volta quindi già il venerdì alle elementari Pelloni-Tabanelli (Montebello), come confermato dalla preside Manuela Muscherà. Stesso discorso per gli istituti superiori Scarabelli-Ghini, Paolini-Cassiano e Alberghetti (professionale, tecnico e Liceo Scienze Applicate), per le medie Valsalva, le Rodari (materna e elementari), la materna Cerini, le scuole del Sante Zennaro (materna, elementari e medie), il Ciofs e il nido “La casa di mamma Oca 1 e 2”. Lezioni sospese anche al Liceo Scientifico Valeriani, dove però sarà garantita la continuità delle attività di segreteria del polo liceale funzionale all’apertura degli altri plessi.

«Abbiamo deciso di ampliare a poche scuole la chiusura mirata del venerdì sia per evitare problemi sulla qualità dell’attività didattica legata al rumore che per motivi logistici, agevolando così le famiglie in anticipo in un fine settimana in cui il traffico sarà più sotto pressione rispetto agli altri giorni - spiega il Comune -. Non è paragonabile alla domenica, ma già il venerdì in città ci saranno i team e i primi tifosi».