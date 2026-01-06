Imola, scuole chiuse mercoledì 7 gennaio

Imola, scuole chiuse mercoledì 7 gennaio

Scuole chiude mercoledì 7 gennaio a Imola. Lo annuncia il Comune in una nota. “Domani, mercoledì 7 gennaio, a Imola le scuole saranno chiuse:

- Nidi d’Infanzia,

- Scuole dell’Infanzia,

- Scuole Primarie,

- Scuole Secondarie di l° e 2° grado,

- Centri di Formazione Professionale,

- Scuola di Musica,

- Centro di Educazione Ambientale,

- CPIA e sedi di Imola dell’Università di Bologna.

E’ previsto il calo delle temperature e conseguente formazione di ghiaccio, sia in strada che nei marciapiedi.

La situazione sul territorio è costantemente monitorata, i mezzi spargisale sono al lavoro per contenere i disagi.

Raccomandiamo la massima attenzione e prudenza negli spostamenti”.

