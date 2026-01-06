Imola, scuole chiuse mercoledì 7 gennaio

Scuole chiude mercoledì 7 gennaio a Imola. Lo annuncia il Comune in una nota. “Domani, mercoledì 7 gennaio, a Imola le scuole saranno chiuse:
- Nidi d’Infanzia,
- Scuole dell’Infanzia,
- Scuole Primarie,
- Scuole Secondarie di l° e 2° grado,
- Centri di Formazione Professionale,
- Scuola di Musica,
- Centro di Educazione Ambientale,
- CPIA e sedi di Imola dell’Università di Bologna.
E’ previsto il calo delle temperature e conseguente formazione di ghiaccio, sia in strada che nei marciapiedi.
La situazione sul territorio è costantemente monitorata, i mezzi spargisale sono al lavoro per contenere i disagi.
Raccomandiamo la massima attenzione e prudenza negli spostamenti”.