Proseguono le attività di Scuole Aperte Metropolitane, il progetto che offre ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado nuove opportunità educative, creative e di socializzazione oltre il normale orario scolastico.

Nel territorio del Nuovo Circondario Imolese sono già oltre 200 gli studenti che hanno effettuato l’iscrizione, esprimendo complessivamente 400 preferenze per i diversi percorsi laboratoriali. Un risultato positivo, che testimonia l’interesse delle famiglie per le opportunità educative gratuite offerte dal progetto e incoraggia a proseguire le attività di informazione e coinvolgimento sul territorio.

Con il primo ciclo di attività ormai prossimo alla conclusione, le iscrizioni rimangono aperte per i laboratori in partenza nei prossimi mesi, nei quali sono ancora disponibili posti. Le famiglie interessate possono quindi aderire alle nuove attività previste nel corso dell’anno scolastico 2026/2027.

Avviato nel mese di ottobre, il programma proseguirà fino alla conclusione dell’anno scolastico, con quattro cicli di attività laboratoriali per ciascun istituto comprensivo, distribuiti tra l’autunno 2026 e la primavera 2027. Le proposte comprendono attività sportive, laboratori artistici e creativi, esperienze nella natura, educazione digitale, coding, giochi di ruolo, videogiochi cooperativi e percorsi dedicati alla sostenibilità e alla scoperta del territorio.

L’obiettivo è offrire ai ragazzi occasioni per scoprire nuovi interessi, sviluppare competenze, fare amicizia e vivere la scuola anche come luogo di incontro e partecipazione.

Tutte le attività sono completamente gratuite e si svolgono in giornate e orari specifici per ciascun plesso scolastico.

Nella giornata dedicata a Scuole Aperte Metropolitane, gli studenti iscritti rimangono a scuola al termine delle lezioni: consumano il pranzo al sacco portato da casa e partecipano ai laboratori pomeridiani, con la presenza e la supervisione degli educatori fino all’orario di uscita previsto per il proprio plesso.

Il progetto coinvolge tutti e dieci gli istituti comprensivi del territorio: IC 1, IC 2, IC 4, IC 5, IC 6 e IC 7 di Imola, IC Castel San Pietro Terme, IC Borgo Tossignano, IC Dozza Imolese–Castel Guelfo e IC Medicina.

Per rendere le informazioni più semplici, accessibili e immediate, sono state realizzate e stampate nuove locandine e volantini specifici per ciascun istituto comprensivo, che saranno distribuiti sul territorio. I nuovi materiali permettono alle famiglie di conoscere rapidamente i laboratori previsti nel proprio istituto comprensivo, i periodi di svolgimento, le sedi, gli orari e le modalità di iscrizione.

L’iniziativa intende così favorire una partecipazione sempre più ampia, valorizzando le opportunità disponibili nei diversi territori e prestando particolare attenzione all’inclusione di tutti gli studenti e le studentesse, anche in presenza di disabilità o bisogni educativi speciali.

Le famiglie interessate possono consultare il programma e compilare il modulo unico di iscrizione online.

È possibile iscriversi ai laboratori del proprio istituto comprensivo che non sono ancora iniziati, secondo la disponibilità dei posti. Il dettaglio delle attività previste nei diversi istituti è disponibile sul sito della Città metropolitana di Bologna.

Per informazioni e supporto alle iscrizioni è possibile scrivere a: scuoleaperte.nci@officinaimmaginata.it

Scuole Aperte Metropolitane è promosso dalla Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con i Comuni, le istituzioni scolastiche e le realtà del Terzo Settore, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+ 2021–2027). L’iniziativa intende ampliare le opportunità educative per ragazze e ragazzi, favorire il successo formativo, contrastare le disuguaglianze e rafforzare il legame tra scuola, famiglie e comunità.