Imola, scuole aperte dalla fine di agosto: sono 445 gli alunni che partecipano

Sono 445 gli alunni ammessi al progetto sperimentale regionale “La Scuola che riparte”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e attuato dal Nuovo Circondario Imolese per offrire nuove opportunità educative e sostenere le famiglie nelle due settimane che precedono l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. Gli elenchi degli ammessi, degli ammessi con riserva e dei non ammessi sono stati approvati con la determinazione dirigenziale del 30 luglio, al termine dell’istruttoria sulle domande presentate, e pubblicati anche sulla piattaforma Nuvola. L’alto numero di adesioni, sottolinea il Circondario, conferma l’interesse delle famiglie per una sperimentazione che punta a valorizzare la scuola come luogo di crescita, socializzazione e comunità, assicurando al tempo stesso un sostegno concreto alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro prima dell’inizio delle lezioni.

La partecipazione interessa tutti i sei istituti comprensivi che hanno aderito all’iniziativa. All’Istituto comprensivo 1 Imola-Mordano sono stati ammessi 45 alunni, mentre il numero più elevato si registra all’Istituto comprensivo 4 di Imola, con 125 partecipanti. Sono invece 79 gli ammessi all’Istituto comprensivo 5 e 87 quelli dell’Istituto comprensivo 7. Completano il quadro i 24 alunni di Borgo Tossignano e gli 85 di Medicina, uno dei quali ammesso con riserva.

Le attività cominceranno lunedì 31 agosto e si svolgeranno nei plessi individuati dai singoli istituti comprensivi. Il programma prevede proposte motorie e sportive, laboratori espressivi e creativi, teatro, musica e danza, oltre a esperienze culturali e di conoscenza del territorio. Saranno inoltre organizzati percorsi scientifici e ambientali e iniziative dedicate all’alfabetizzazione digitale.

Le attività verranno adattate alle caratteristiche dei gruppi e dei diversi plessi, mantenendo comuni gli obiettivi educativi, relazionali e di inclusione. Una particolare attenzione sarà riservata alla partecipazione delle bambine e dei bambini con disabilità o che si trovano in altre condizioni di fragilità, attraverso l’impiego di personale qualificato. L’obiettivo è garantire a tutti la possibilità di prendere parte pienamente alle esperienze proposte.

Gli alunni ammessi potranno presentarsi il 31 agosto alle 8.30 nel plesso indicato nella domanda di iscrizione, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate attraverso una successiva informativa. Circa una settimana prima dell’avvio, sul sito del Nuovo Circondario Imolese saranno pubblicati gli orari, le modalità di accoglienza e tutte le ulteriori indicazioni utili.

Per le informazioni esclusivamente organizzative, le famiglie possono scrivere all’indirizzo usep@nuovocircondarioimolese.it oppure telefonare allo 0542 603237.