Imola, scuole aperte dal 31 agosto: 845 posti per attività educative

Non sarà una vera e propria riapertura delle scuole, che ufficialmente ricominceranno per tutti il 15 settembre, ma una sperimentazione. La Regione ha infatti deciso di anticipare, ove possibile, l’apertura dei plessi al 31 agosto con una serie di attività didattiche “prescolari”.
Prenderanno quindi il via martedì prossimo 7 luglio le iscrizioni al progetto sperimentale “La scuola che riparte”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e calata sul territorio dal Nuovo Circondario Imolese «per offrire a bambini e famiglie nuove opportunità educative e di conciliazione nelle due settimane che precedono l’inizio del prossimo anno scolastico».