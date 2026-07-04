Imola, scuole aperte dal 31 agosto: 845 posti per attività educative

Il progetto prevede l’apertura delle scuole primarie aderenti dal 31 agosto all’11 settembre, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30-12.30, con un ricco programma di attività sportive, culturali, artistiche, ricreative ed educative realizzate da operatori qualificati. L’avvio delle lezioni curricolari rimane invece confermato per il 15 settembre. L’iniziativa sarà completamente gratuita per le famiglie grazie al finanziamento regionale. È inoltre garantita la partecipazione degli alunni con disabilità attraverso specifici servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. «L’obiettivo della sperimentazione è duplice - spiega il Comune -: offrire ai bambini occasioni di crescita, socializzazione e apprendimento anche prima dell’inizio delle attività didattiche e, allo stesso tempo, sostenere concretamente le famiglie nel periodo di ripresa delle attività lavorative, valorizzando la scuola come presidio educativo aperto alla comunità».

Il Circondario ha coinvolto gli istituti comprensivi che non svolgevano proprie attività interne nello stesso periodo, oppure che le avessero programmate in misura minimale rispetto al target di utenti. «Questo per non creare “conflitto” con i tanti centri estivi già programmati e organizzati e per dare una risposta agli utenti dei territori “scoperti” da altre attività già previste», specifica il Comune. Hanno aderito : istituto comprensivo IC1 Scuola Primaria di Bubano per 50 bambini, IC4 Scuola Primaria Campanella, via Gioberti 1 per 250 bambini, IC5 Plesso EX Amarcord + alcune aule palazzina B – Scuola Primaria Sante Zennaro per 150 bambini, IC7 Scuola Primaria di Ponticelli per 75, IC Borgo Tossignano Scuola Primaria “Cesare Zavoli” per 100 bambini, IC Medicina Primaria “Gino Zanardi”, via Skofja Loka 6 per 220 bambini. In totale gli alunni potenzialmente coinvolti per gli Istituti aderenti sono 845. Secondo Francesca Marchetti, vicepresidente e sindaca delegata alle politiche per l’istruzione e Chiara Sorbello, assessora competente di Imola: «Con questa sperimentazione vogliamo offrire una risposta concreta alle famiglie del territorio, accompagnando la ripresa dell’anno scolastico con un servizio gratuito di qualità che mette al centro i bambini. La scuola diventa ancora di più uno spazio educativo aperto alla comunità, capace di favorire relazioni, inclusione, sport, cultura e benessere. Allo stesso tempo diamo una risposta concreta alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, in un periodo che spesso presenta difficoltà organizzative. È una scelta che rafforza il ruolo della scuola come presidio educativo della comunità e valorizza il lavoro di rete tra istituzioni, scuole, educatori e territorio. Ringraziamo i dirigenti scolastici che hanno aderito al progetto e la Regione Emilia-Romagna che ha reso possibile questa importante opportunità. Auspichiamo una significativa partecipazione delle famiglie».