Imola, scuola: iscrizioni dal 18 gennaio al 10 febbraio

A Imola dal 18 gennaio al 10 febbraio potranno essere presentate le domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia, al primo anno della scuola primaria ed al primo anno della scuola secondaria di primo grado.

I bandi di iscrizione condivisi per l’anno scolastico 2024/2025 sono stati definiti ai primi di dicembre dal Tavolo di Confronto degli Istituti Comprensivi. Questo è avvenuto grazie all’opera portata avanti dal gruppo di lavoro istituito appositamente per predisporre i bandi per le iscrizioni a tutte le scuole dell’infanzia (statali, comunali, paritarie), alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. I bandi condivisi fra tutti gli istituti, pur nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, sono un valore aggiunto per le scuole e per le famiglie.