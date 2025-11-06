Imola, scontro sulla via Gambellara grave un motociclista lughese di 30 anni

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Gambellara a Imola. Secondo la prima ricostruzione fatta dalla polizia locale del Nuovo Circondario, che sta vagliando la dinamica, lo schianto è avvenuto fra una vettura guidata da una imolese di 20 anni e la moto condotta da un lughese di 30 nel momento in cui l’auto stava uscendo da un’area privata. Violentissimo l’impatto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasportato in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.

Domani il servizio completo sul Corriere Romagna.