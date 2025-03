Imola, scontro in serata sulla Selice ferita una 32enne

Incidente ieri sera intorno alle 22 sulla via Selice all’intersezione con la via Fluno. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il conducente di Fiat Doblò C.M. di 41 anni residente a Bagnara circolava in via Selice in direzione Imola con l’intenzione di svoltare a sinistra in via Fluno quando è andato a sbattere contro la Ford Fiesta condotta da una donna, A.L., di 32 anni residente a Conselice che procedeva sulla stessa Selice in direzione opposta. Ad avere la peggio è stata proprio quest’ultima, ricoverata all’ ospedale di Imola in codice di media gravità. La strada è stata chiusa al traffico per circa un’ora per consentire i rilevi e la messa in sicurezza delle auto.