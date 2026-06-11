Imola, scontro all’incrocio sulla via Ladello grave un 85enne

E’ grave un uomo di 85 anni rimasto coinvolto in un incidente ieri mattina intorno alle 7.45 all’incrocio fra la via Nuova e via Ladello. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli agenti della polizia locale del Nuovo Circondari, l’incidente ha coinvolto due autovetture. Un veicolo Suzuki Vitara, condotto da un uomo di 30 anni residente a Castel Guelfo che procedeva sulla via Nuova in direzione Forlì, che giunto all’altezza dell’intersezione con via Ladello è entrato in collisione con una Opel Mokka. Quest’ultima vettura proveniva dalla destra del Suzuki (procedendo su via Ladello in direzione Ferrara) ed era guidata da un imolese di 85 anni. A seguito del violento impatto, il conducente dell’Opel ha riportato ferite molto serie. Immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, l’uomo di 85 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. È risultato invece illeso il trentenne alla guida del Suzuki Vitara. Le pattuglie della polizia locale hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, alla gestione del traffico veicolare per ridurre i disagi alla circolazione e all’esecuzione di tutti i rilievi di legge necessari. L’esatta dinamica e l’attribuzione delle responsabilità sono tuttora al vaglio del Comando.