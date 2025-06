Imola, scontro all’incrocio: ferita una donna di 72 anni

IMOLA - Scontro tra due auto nella mattinata di oggi a Imola, all’incrocio tra via Togliatti e via Bentivoglio. A rimanere ferita, per fortuna lievemente, una donna di 72 anni residente in città e trasportata in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso.

Stando alla ricostruzione della polizia locale, intorno alle 11.30, l’anziana percorreva via Bentivoglio al volante di una Citroen C3 quando, per cause ancora al vaglio degli agenti, arrivata all’incrocio con via Togliatti si è immessa sulla strada senza però notare l’arrivo di un Kia Sportage, guidata da uomo di 61 anni di Bagnara di Romagna. L’impatto tra le due vetture è stato inevitabile.