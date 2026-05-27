Imola, sciopero nelle consociate Sacmi

IMOLA. Le FIOM CGIL territoriali, unitamente alle RSU, hanno proclamato un’ora di sciopero oggi mercoledì 27 maggio, dalle 9.30 alle 10.30, in tutti gli stabilimenti delle consociate SACMI nei territori di Imola, Modena, Reggio Emilia, Cuneo, Verona e Milano.

«La mobilitazione», spiega il sindacato in una nota, «nasce per contestare il metodo adottato dall’azienda e per chiedere un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. A fronte di una richiesta unitaria di incontro avanzata alla Direzione del Gruppo, relativa alle comunicazioni unilaterali inviate a marzo a tutti i dipendenti delle consociate sulla modifica dello smart working, oltre che alla necessità di chiarimenti su relazioni sindacali e orario di lavoro, la Direzione ha dato disponibilità solo a incontri per singolo plant».

«La FIOM», prosegue il sindacato, «ritiene fondamentale mantenere la titolarità della contrattazione di secondo livello nei singoli stabilimenti, ma considera altrettanto necessario un confronto unitario di gruppo, utile a dare valore e rafforzare le relazioni sindacali presenti nelle consociate, anche alla luce del fatto che alcune realtà operano su più territori. Proprio la comunicazione unilaterale sulla modifica dello smart working ha generato forte malumore tra lavoratrici e lavoratori, facendo emergere la necessità di una linea comune su alcuni punti condivisi. Chiediamo a SACMI maggiore attenzione verso tutte le consociate e verso il valore aggiunto che le lavoratrici e i lavoratori di queste realtà consegnano ogni giorno all’intero Gruppo, attraverso professionalità, competenze e impegno».