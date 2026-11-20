L’adesione allo sciopero generale a Imola si è fatta sentire «per dire no al riarmo, no alla guerra no al caro vita e sostenere studenti e studentesse per un futuro migliore». «Nelle aziende si è registrato un’astensione del’80% alla Sipe, 70% alla Tazzari, 66% alla Cefla produzione, 75% alla Tmc» ha annunciato Maurizio Serra della segreteria della Camera del lavoro dal palco di piazza Matteotti questa mattina mentre ancora tutto il corteo stava sfilando per arrivare ad occuparla. Il corteo è partito alle 9.45 dalla Rocca, una folla stimata in oltre 2000 persone, lavoratori e una piccola quota di studenti. Tanti gli interventi sul palco fra cui quello delle lavoratrici, tutte donne, della ditta metalmeccanica Mtl che col cuore in gola hanno raccontato degli stipendi a singhiozzo dal settembre scorso, «il 20% versato di settimana in settimana» e delle difficoltà di fare fronte alla vita quotidiana, alle esigenze dei figli. L’accorato appello delle educatrici e degli educatori delle cooperative sociali che rivendicano il riconoscimento delle competenze, delle responsabilità di un lavoro che comporta responsabilità, e stipendi adeguati: «La passione non paga l’affitto, la motivazione non riempie il carrello della spesa, la soddisfazione di aver aiutato una persona non può sostituire uno stipendio dignitoso. Chi lavora ogni giorno per costruire l’autonomia degli altri deve poter costruire in primis la propria». Hanno preso la parola i lavoratori della scuola, del commercio che hanno vissuto la chiusura di quattro piccoli supermercati a Imola, i giovani del collettivo Papaveri, dei circoli Arci e della Casa del popolo di Castel Guelfo, le donne migranti di Donna, terra e libertà, una studentessa di Osa. Ha chiuso il segretario generale della Cgil Stefano Moni schierando la piazza con i ragazzi: «I ragazzi hanno ragione a protestare perché non vedono un futuro davanti a loro! Faticano a trovare un lavoro stabile, faticano a trovare una casa e non sentono ascoltate le loro aspettative. Quando la politica smette di ascoltare, di leggere i conflitti, individuarne le cause e cercare le risposte finisce per ridurre ogni questione sociale a un problema di ordine pubblica. A delegittimare i ragazzi che protestano sono le stesse forze politiche che fanno della violenza e dell’esclusione il proprio manifesto, quelli che parlano di remigrazione, che propongono di cancellare il reato di femminicidio, che immaginano classi ghetto per i figli delle persone migranti, che davanti ai settantamila morti a Gaza hanno scelto il silenzio. Chiediamo alle forze di alternativa quando andranno al governo di cancellare tutti i decreti sicurezza e la legge Bossi-Fini. Ma i problemi denunciati oggi da questa piazza non sono lontani da noi, dobbiamo dirlo con chiarezza anche nella nostra Imola ci sono questioni e difficoltà che non possiamo più permetterci i ignorare: a Imola c’è troppa precarietà e troppo part time involontario che colpisce soprattutto le donne e i giovani. Troppe persone lavorano senza arrivare a fine mese, poi c’è il problema della casa con affitti sempre più alti e per i giovani è sempre più difficile decidere di restare qui e questo accade quando il modello di sviluppo manifatturiero, che per anni ha garantito lavoro e un ceto benessere , sta subendo pesanti difficoltà. Vediamo crescere la cassa integrazione straordinaria, l’aumentare di crisi aziendali e le procedure concorsuali per fallimenti. Serve uno scatto di responsabilità da parte di tutti, delle istituzioni, del mondo delle imprese, delle forze politiche e sociali e di chi ha il compito di governare il territorio. Serve una strategia condivisa per difendere l’occupazione a partire da realtà come Cims, Florim, Mtl e per promuovere la creazione di lavoro stabile, dignitoso e di qualità. Accompagnare le trasformazioni industriali senza lasciare indietro nessuno costruendo un modello economico capace di costruire opportunità, salari adeguati e prospettive concrete alle nuove generazioni. E dobbiamo fare qualcosa per la sicurezza sul lavoro, abbiamo avuto in questi mesi due morti a Imola e non possiamo accettarlo». Alle critiche al governo e alle richieste generali che sono quelle del sindacato a livello nazionale, la Cgil si è rivolta anche alle amministrazioni locali: «Chiediamo un sistema fiscale equo, i soldi vanno presi dove ci sono, servirebbe la patrimoniale ma su questo si alzano muri. Chiediamo di tassare gli extra profitti delle società energetiche utilizzando queste risorse per ridurre le bollette e chiediamo a tutti i Comuni del Circondario nonostante i tagli predisposti da questo governo di prevedere fondi bollette nei loro bilanci per sostenere i cittadini in difficoltà e chiediamo di non aumentare tasse e tariffe». Moni ha concluso: «Stiamo accanto ai giovani per ascoltare la loro rabbia e farla diventare qualcosa di nuovo e migliore, non vogliamo dare loro un futuro più piccolo di quello che hanno adesso. La politica di sinistra deve ricominciare a farsi carico delle ragioni di chi studia, di chi lavora e di chi è in pensione, non bastano le dichiarazioni e le promesse. Serve un programma politica chiaro per dire da che parte si sta e che cambiamenti si vogliono realizzare, la sinistra deve tornare a essere partigiana e deve stare dalla parte del lavoro, la sinistra o è lavoro o non è. In passato i lavoratori hanno dato fiducia alla sinistra e non è stata ripagata ora meritano rispetto. La sinistra se vuole può cambiare le cose e deve costruire una politica radicalmente diversa da quella di questo governo».