Imola, sciopero dei farmacisti, il sindaco incontra i lavoratori

Nella mattinata di oggi, il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha incontrato in Piazza Matteotti le lavoratrici e i lavoratori del settore delle farmacie impegnati nel presidio organizzato in occasione dello sciopero nazionale di categoria. Panieri ha espresso piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, ricordando l’impegno straordinario profuso durante l’emergenza Covid-19, quando la rete farmaceutica ha rappresentato un presidio fondamentale per la tenuta del territorio. Il sindaco ha sottolineato come le farmacie continuino a svolgere un ruolo centrale per i servizi territoriali, agendo da primo punto di accesso alla salute per tutta la comunità. In questo senso, ha ribadito l’importanza di giungere a una soluzione positiva che sappia coniugare il doveroso riconoscimento delle professionalità e delle tutele contrattuali con la continuità di un servizio essenziale per i cittadini.