Imola, sciopera la cooperativa Camst: nelle scuole i genitori si arrabbiano

Mense scolastiche in agitazione anche a Imola per lo sciopero nazionale del settore della ristorazione collettiva indetto per la giornata di domani dai sindacati Filmcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Alla base, i mancati rinnovi dei contratti nazionali attesi ormai da tempo.

Tra coloro che aderiranno c’è la Camst, l’impresa che gestisce il servizio mensa in numerose scuole imolesi. «Il servizio mensa per detta giornata non verrà erogato» ha fatto sapere la Camst come si evince dalla nota inviata al Comune di Imola riportante la data del 15 dicembre. Tra quelle servite dalla Camst (5 istituti comprensivi imolesi su 6 sono serviti dalla stessa coop), come conferma il Comune, ci sono le scuole d’infanzia San Prospero, Carducci, Vespignani, Pulicari, Rodari, Pontesanto e Ponticelli; le primarie Sasso Morelli, Sesto Imolese, Carducci, Campanella, Pulicari, Pelloni Tabanelli, Rodari, Rubri, Ponticelli e Bizzi e le scuole d’infanzia comunali Campanella, Gasparetto, Pambera e Sasso Morelli.

