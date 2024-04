Imola, scia di sangue in centro: uomo ferito all’ospedale

Una scia di sangue dalla panchina sulla via Emilia a due passi dall’orologio visibile fin sotto i portici e in galleria. Questa la scena allarmante che ieri mattina all’alba si è trovata davanti la titolare dell’edicola Martini al momento di alzare la saracinesca. La scena era ancora circoscritta dal nastro dei carabinieri intervenuti intorno all’una e mezza. Nessuna aggressione, riferiscono dalla caserma di via Morelli, ma un gesto di autolesionismo da parte di un giovane marocchino che ha reagito a una non precisata “brutta notizia” ferendosi con il coccio di un bicchiere rotto. A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni amici che erano con lui; ora è ricoverato in ospedale non in pericolo di vita.