Imola, schianto violento in via della Cooperazione

Uno schianto violentissimo miracolosamente senza feriti. E’ successo questa sera intorno alle 18 in via della Cooperazione all’ intersezione con la via Fanin. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale una Opel Corsa circolava in via Fanin con direzione Ferrara quando giunta all’incrocio per immettersi in via della Cooperazione ometteva di concedere la precedenza alla Lancia Delta che circolava in direzione di quest’ultima in direzione di Forlì. L’urto ha interessato la parte anteriore dell’Opel Corsa e la parte anteriore laterale destra della Lancia. Alla guida della Opel c’era una donna di Imola di 38 anni e alla guida della Lancia un uomo di 42 anni, entrambi miracolosamente illesi considerati i danni ingenti riportati dalle rispettive vetture. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa 2 ore per consentire i rilievi e la pulizia dell’asfalto.