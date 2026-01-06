Imola, sbanda e perde il carico di 200 bombole: agente fuori servizio salva il camionista

Il ribaltamento di un camion carico di oltre 200 bombole di ossigeno e anidride carbonica sulla San Vitale a Sesto Imolese, all’altezza della via Marughetta 33, si è trasformato in un salvataggio coraggioso da parte di un agente del commissariato di Imola fuori servizio. Erano circa le 11.30 di sabato scorso quando dalla sua abitazione l’agente di polizia, di 25 anni, ha sentito una specie di boato. Si è precipitato fuori e ha visto l’Iveco ribaltato nel fosso con il carico di bombole sparse tutt’intorno. Il conducente del camion era ancora all’interno dell’abitacolo e faticava a disincastrarsi, per questo, senza esitazione, il giovane poliziotto è intervenuto aiutandolo a uscire da quella situazione potenzialmente molto pericolosa, vista la presenza di tante bombole di cui non si conosceva nell’immediato il contenuto.