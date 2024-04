Imola, saudade per Senna: l’omaggio di Pierotti per ricordare il campione

Fa bella mostra di sé dalla giornata di ieri, nell’edificio Acer di via Cenni, il grande pannello murale “Saudade: il volto di Senna” dell’artista Stefano Pierotti. Lo stesso che realizzò il monumento dedicato al campione brasiliano presente nel parco delle Acque Minerali a due passi dalla curva del Tamburello.

Oggi l’inaugurazione

All’inaugurazione, che si terrà oggi pomeriggio alle 16.30, interverranno il sindaco Marco Panieri, l’artista toscano Stefano Pierotti, Fabiola Salucci, componente del consiglio di amministrazione di Acer, Marcella Pradella, direttrice di If, che ha coordinato l’intervento e i rappresentanti dell’azienda Tecnopose che ha installato gratuitamente l’opera.

Lo scultore ha donato alla città il pannello murale in occasione dei 30 anni dalla morte di Ayrton, esprimendo però il desiderio «che l’opera venisse installata in un contesto popolare rispettando così gli stessi valori espressi da Senna». Nella stessa area poi sono già presenti murales sulle facciate degli edifici adiacenti. Un’opera che rientra nella serie definita dall’autore “Iron pictures” (sette lastre di ferro corten tagliate e saldate su rete metallica poi dipinte) e si ispira liberamente ad uno scatto del fotografo Ercole Colombo effettuato durante i test dell’aprile 1994, pochi giorni prima della tragica morte di Ayrton.

La mostra

Il legame tra lo scultore di Pietrasanta e la città è ben visibile nella mostra dal titolo “Da ‘a Ayrton Senna’ alle ‘Iron pictures’ - Stefano Pierotti: la memoria e l’orizzonte” allestita, fino al 19 maggio, nella Salannunziata e curata da Vinicio Dall’Ara. L’esposizione vuole evidenziare il collegamento tra il monumento inaugurato il 26 aprile 1997 all’interno del parco delle Acque minerali e la successiva produzione dell’artista. Tra le altre opere è esposto un ulteriore nuovo volto di Ayrton, realizzato appositamente per questa esposizione sempre con la tecnica dell’”Iron pictures”. La mostra in via F.lli Bandiera è aperta, con ingresso gratuito, il venerdì, dalle 16 alle 19, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.