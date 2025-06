Imola, sarà tinteggiato il palazzo comunale

Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di rifacimento e tinteggiatura delle facciate del Palazzo Comunale, negli affacci su via Mazzini, via Appia e via San Pier Crisologo. Gli interventi comprenderanno anche i voltoni su via Emilia, via Appia e via Mazzini, oltre all’androne d’ingresso al Palazzo Comunale. I lavori, regolarmente autorizzati dalla Soprintendenza, prevedono la pulizia delle superfici, il rifacimento degli intonaci ammalorati, la tinteggiatura, il ripristino degli infissi esistenti e la pulizia degli impianti esterni di Hera, Telecom e fibra. Nell’androne di ingresso saranno inoltre sistemati i quadri elettrici e le parti danneggiate della pavimentazione. La Direzione Lavori è affidata all’architetto Mirandola, specializzato in interventi su beni vincolati, e la Soprintendenza affiancherà l’Amministrazione durante l’esecuzione delle opere.

Data la delicatezza dell’area, caratterizzata da un forte passaggio pedonale, è stato predisposto un cronoprogramma dettagliato che consente di svolgere i lavori minimizzando l’impatto sulla cittadinanza. Il primo intervento riguarderà la facciata su via Mazzini, sopra i locali dell’attività “Controcorrente”, unico punto in cui sarà installato un ponteggio fisso. Successivamente si procederà con gli altri lati dell’edificio.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle azioni di cura e valorizzazione del patrimonio storico della città promosse dall’Amministrazione comunale.