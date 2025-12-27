Imola, Santo Stefano: più di 1300 alla camminata in autodromo

Anche quest’anno la Camminata di Santo Stefano organizzata dall’Atletica Sacmi Avis ha fatto il pieno. Complice anche il sole che dopo due giorni di piogge torrenziali, ha fatto capolino fra le nuvole invitando tutti ad abbandonare l’ansia procurata dall’ultima ondata di maltempo e anche a sgranchirsi un po’ dopo i consueti stravizi gastronomici del giorno di Natale. «Temevo lo scoraggiamento per le piogge e la nuova allerta di questi giorni - ha ammesso il coordinatore dell’appuntamento e dell’associazione di atletica, Marino Casadio -. Invece alla fine i livelli sono stati quelli dell’anno scorso, anzi anche un po’ più alti. Alla fine hanno partecipato oltre 1300 persone che, aderendo a offerta libera ci hanno consentito di raccogliere più di 4100 euro. Tutto quello che incassiamo dalle adesioni, come ogni anno lo distribuiremo a metà fra due associazioni che ci sono state indicate dall’amministrazione comunale e quest’anno si tratta di Amici insieme e La giostra».