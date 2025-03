Imola, Santerno al livello di guardia e piccoli smottamenti in Vallata per le forti piogge

Le forti piogge di prima mattina hanno provocato i primi smottamenti in Vallata. Il primo a Castel del Rio sulla Montanara fra la località Sant’Andrea e il ponte della Crocetta, un altro lungo la Bordona. Sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Fontanelice. Cose che al momento non preoccupano le amministrazioni della Vallata che comunque fin dalla nottata sono impegnate a monitorare la situazione d’allerta con la Protezione civile. Calma per il momento la situazione anche nella Bassa, a Medicina e a Castel Guelfo. Il Santerno ha raggiunto il livello di guardia e anche se al momento la pioggia si è fermata dando tregua, l’allerta permane fino alla mezzanotte. «È stata una notte di monitoraggio in analisi - ha detto il sindaco Marco Panieri di primo mattino - in cui abbiamo seguito l’evolversi della situazione lungo le ore e che ha portato, come previsto, un importante aumento del livello dei fiumi. Questo aumento ha interessato soprattutto il fiume Santerno. La fase più critica dovrebbe svilupparsi nelle prossime ore e tutto il sistema della Protezione civile e delle forze dell’ordine è operativo e sul campo. Grazie a quanti hanno lavorato e stanno lavorando. Si chiede di prestare la massima attenzione e di ridurre, almeno per la giornata di oggi, gli spostamenti, in particolare nei pressi del fiume Santerno».