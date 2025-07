Imola, Sanità in lutto: è morto Maurizio Ziotti

E’ morto Maurizio Ziotti che, dalla metà degli anni ’90 fino al settembre 2015, ha lavorato come commesso all’Azienda USL di Imola. Lo comunica l’ Azienda USL di Imola che esprime il proprio cordoglio per la scomparsa.

«Maurizio - ricordano i colleghi dell’Azienda Sanitaria che l’hanno conosciuto - aveva passato la propria infanzia e giovinezza prima al Brefotrofio del Santa Maria della Scaletta e poi all’Ospedale Psichiatrico anche se, come tante persone che allora venivano internate, non aveva alcun disturbo psichiatrico».

«Nonostante le tante difficoltà che la vita gli aveva riservato fin dalla nascita - scrive l’Azienda -, nel periodo di deistituzionalizzazione, Maurizio ottiene dapprima una borsa lavoro e quindi un contratto di lavoro subordinato come commesso all’Ausl di Imola. Una persona gentile, efficiente, sempre disponibile ed estremamente attaccata al lavoro, benvoluta e stimata da tutti, un esempio di volontà, conquista e valori che ogni tanto perdiamo di vista, ma che persone come Maurizio ci aiutano a ricordare. Una storia di riscatto della nostra comunità, che crediamo vada ricordata e portata ad esempio. L’Azienda USL lo saluta per l’ultima volta, i colleghi che hanno avuto l’onore di lavorare con lui lo ricordano con affetto e nostalgia, come sempre in sella alla sua bici con la quale si spostava per portare la posta con il suo sorriso cordiale e la sua positività contagiosa». ‎