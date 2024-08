Imola, San Cassiano 2024: il programma

Santo e insegnante. Quest’anno la festa di San Cassiano vorrebbe essere oltre che religiosa anche laica. Del resto lo stesso don Andrea Querzè, vicario della Diocesi, nel presentare il programma delle celebrazioni per il patrono di Imola aveva sottolineato nei giorni scorsi come «Cassiano era un laico che si impegnava nella vita sociale. Un uomo con la presenza di Cristo nella sua vita, ma che insegnava il lavoro ai giovani. Anche quest’anno avrà qualcosa da dirci, in una festa dove rinnoviamo la consapevolezza dell’incontro tra la comunità religiosa e civile».

Il programma tra sacro e profano ha visto ieri la biciclettata tradizionale dal centro al cippo di san Cassiano in zona Villa Clelia. Il clou, ovviamente, è oggi, giorno di San Cassiano da calendario. Alle 10.30 la messa solenne in cattedrale officiata dal vescovo monsignor Giovanni Mosciatti, con l’animazione liturgica affidata alla Corale “Lorenzo Perosi”. Alle 16 apre il Museo diocesano, il Museo delle carrozze e il Giardino storico con anche l’esposizione dei pittori Giovanni Pastore e Antonio Moscatello e le invenzioni di Vittorio Tassoni. Alle 17.45 il corteo storico in costume sul sagrato della cattedrale con la presenza per la prima volta della Contesa Estense di Lugo rappresentata dal Rione Madonna delle Stuoie, il Rione Rosso di Faenza, il Gruppo Alidosiano di Castel del Rio e i Difensori della Rocca di Imola. Alle 19 la benedizione con l’esposizione della reliquia di San Cassiano alle 21, in cattedrale i canti sacri della Corale.