Imola, salvarono un uomo che voleva buttarsi dal ponte e catturarono il sabotatore della ferrovia: premiati i Carabinieri

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Generale Ettore Bramato ha ringraziato formalmente sette Carabinieri della Compagnia di Imola, protagonisti di due interventi tra ottobre 2025 e febbraio 2026. Lo scorso ottobre un militare salvò un uomo che voleva buttarsi da un ponte, mentre in febbraio sei Carabinieri bloccarono il sabotatore della linea ferroviaria a Castel San Pietro. Per questi ultimi sono arrivate sei attestazioni di “apprezzamento”, mentre per il salvataggio è stata conferita l’attestazione di “compiacimento”.