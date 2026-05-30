Imola, sale l’attesa per Cremonini: terrà a battesimo la nuova arena

Oltre a Vasco Rossi, che oggi a Rimini si esibirà per la data zero del nuovo tour, l’estate musicale in Romagna ha un’altra data segnata sul calendario: quella del 13 giugno quando è in programma l’attesissimo concerto di Cesare Cremonini a Imola (già sold out, 75mila i biglietti venduti) che terrà a battesimo la nuova Music Park Arena all’autodromo.

E in vista del concerto, il Comune ha definito un articolato piano organizzativo che coinvolge mobilità, parcheggi, collegamenti ferroviari, accoglienza e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di gestire al meglio l’afflusso delle migliaia di persone attese. Tra le principali novità c’è l’accordo operativo siglato tra il Comune di Imola e quello di Bologna per il potenziamento del servizio taxi. L’intesa prevede collegamenti dedicati tra l’aeroporto “Guglielmo Marconi” o la stazione centrale di Bologna e l’area dell’evento, con tariffe fisse pensate per semplificare gli spostamenti del pubblico. Il costo sarà di 105 euro per raggiungere Imola da Bologna e di 150 euro per il ritorno, comprensivi di pedaggi autostradali. Una misura sperimentale che arriva dopo la prima esperienza avviata durante il Wec 2026 e che punta a offrire una gestione più ordinata dei flussi di traffico.

Confermato anche il servizio di car sharing elettrico Corrente del gruppo Tper, che permette di noleggiare un’auto in una città e lasciarla in un’altr. Grande attenzione anche ai collegamenti ferroviari. La stazione di Imola resterà aperta 24 ore su 24. Il tragitto verso l’area concerto potrà essere percorso a piedi attraversando il centro storico in circa venti minuti. Non saranno attivate navette dedicate, ma al termine dello spettacolo saranno predisposti treni straordinari verso Bologna e Rimini. Per Bologna le partenze sono previste fino alle 3 di notte, mentre verso la Riviera saranno attivati collegamenti all’1.14 e alle 3.10.

Per chi arriverà da fuori città sarà disponibile anche un campeggio temporaneo in via Tiro a Segno, operativo dalle 10 di sabato fino a mezzogiorno della domenica. Saranno accolte tende, camper, roulotte e motocicli, con tariffe differenziate in base alla tipologia del mezzo e al numero di persone ospitate. Sarà inoltre possibile pernottare all’interno dei camper parcheggiati nelle aree di sosta predisposte per l’evento, pur senza effettuare attività di campeggio esterne.

Sul fronte parcheggi, il piano predisposto dal Comune e dall’Autodromo prevede numerose aree di sosta non custodite distribuite attorno all’impianto. I parcheggi apriranno dalle 12 del giorno del concerto e molti sono già prenotabili online. Le tariffe varieranno in base alla vicinanza all’area evento e al tipo di mezzo, con costi che andranno dai 15 euro per le moto fino a oltre 100 euro per autobus e parcheggi premium all’interno dell’Autodromo.

Previsti spazi dedicati anche ai bus turistici, mentre per le persone con disabilità saranno riservati parcheggi gratuiti in piazzale Leonardo da Vinci e lungo viale Dante, oltre alla possibilità di accesso gratuito agli altri parcheggi pubblici compatibilmente con la disponibilità dei posti.

L’evento rappresenterà anche un banco di prova per la nuova Music Park Arena, concepita con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. L’area è stata progettata come greenfield permanente, con superfici a prato permeabili e una stretta integrazione con il Parco delle Acque Minerali e il Bosco dell’Autodromo, che ospita 2.500 alberi monitorati dall’Università di Firenze per valutarne gli effetti positivi sull’assorbimento della CO2 e sulla biodiversità urbana. In collaborazione con Hera saranno inoltre attivate iniziative di economia circolare, dal recupero delle eccedenze alimentari e degli oli vegetali esausti per la produzione di biocarburanti ai contenitori dedicati ai mozziconi di sigaretta e attività di tutoraggio ambientale per incentivare la raccolta differenziata.