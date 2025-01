Inizio dell’anno da tempo ormai è sinonimo di saldi. Il 4 gennaio scorso sono iniziati quelli invernali che termineranno a inizio marzo e, secondo i dati forniti da Ascom Imola, sei italiani su dieci sono pronti per la caccia allo sconto, con i consumatori che prevedono di spendere di più rispetto al 2024.

Abbigliamento, calzature e biancheria intima le categorie più ricercate, anche se molti preferiscono l’acquisto online rispetto a entrare realmente nei negozi. Ma per sapere come stanno andando i saldi in centro a Imola meglio chiederlo direttamente ai titolari.