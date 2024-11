Imola, Sacmi compie 105 anni e apre le sue porte alla città

Ad accogliere i visitatori in azienda saranno gli stessi dipendenti di Sacmi, con oltre 100 volontari che hanno aderito con entusiasmo a questa speciale giornata. Non mancheranno poi stand enogastronomici che offriranno specialità locali.

L’appuntamento rappresenta non solo un’opportunità per celebrare i 105 anni di Sacmi ma anche la volontà di rafforzare il legame con il territorio e la comunità che ha accompagnato l’azienda nel proprio percorso di crescita e innovazione. Una storia che si intreccia in modo particolare con quella della città e che, dopo decenni di sviluppo e crescita al fianco dei distretti industriali italiani della ceramica e del packaging, si è aperta al mondo, con sedi in 27 Paesi e che dà lavoro oggi a più di 5.200 persone, mantenendo ben saldo in Italia il proprio cuore tecnologico e produttivo.