Imola, Sacmi acquisisce la maggioranza di Groupe Emballage

La Sacmi rafforza la propria presenza nel settore del packaging alimentare con l’acquisizione della maggioranza del Gruppo francese Emballage Technologies, che comprende Etpack, Sermatec e Pactisoud. L’operazione, ufficializzata il 19 dicembre, riguarda il 65% delle quote ed è stata realizzata tramite Sacmi Packaging & Chocolate SpA, Business Unit del Gruppo dedicata al confezionamento alimentare. L’acquisizione segna un passo strategico per Sacmi, già in collaborazione con Etpack dal 2019 attraverso la consociata in Polonia, e si fonda su relazioni consolidate e una visione industriale condivisa.

Con questa operazione la Sacmi amplia e completa la propria gamma di soluzioni nel packaging secondario, integrando tecnologie specifiche e consolidando la capacità di servire nuovi segmenti di mercato. La sinergia riguarda anche la costruzione e l’assemblaggio delle gamme flowpack e delle confezionatrici verticali a piccola e media velocità, progettate da Sacmi e assemblate in Sermatec.

Groupe Emballage Technologies, già radicato in Francia, rappresenta un importante volano di crescita sul mercato francese e internazionale. «Il rafforzamento delle attività nel packaging alimentare è tra gli obiettivi strategici di Sacmi – ha osservato il presidente Paolo Mongardi –. La forza e la capillarità del Gruppo Emballage Technologies ci consentiranno di crescere in quest’area. La complementarità della nostra offerta completa la proposta tecnologica Sacmi, aprendo nuove opportunità con il pieno coinvolgimento del nostro Global Network».

«Groupe Emballage Technologies manterrà la propria autonomia gestionale – ha commentato Pierrick Doux, alla guida del Gruppo dal 2007 –. Le nuove sinergie favoriranno il perseguimento di comuni obiettivi strategici, rappresentando un formidabile volano di crescita sia in Francia sia all’estero». Il primo appuntamento ufficiale con il mercato sarà la fiera Cfia di Rennes, a marzo.