Imola, Sacmi acquisisce l’80% di ST Powertrain

Sacmi acquisisce una partecipazione dell’80% nel capitale di ST Powertrain, azienda di Maranello specializzata nei servizi di failure analysis, testing e controllo qualità. L’operazione, realizzata attraverso Protesa, società del Gruppo Sacmi attiva nei servizi tecnologici e ingegneristici per l’industria, segna un nuovo salto di scala per ST Powertrain, che potrà contare sulle risorse, sulle competenze e sulla solidità di un grande gruppo industriale come Sacmi.

L’acquisizione rappresenta la naturale evoluzione di una collaborazione avviata già nel 2015 e progressivamente consolidata attraverso progetti congiunti, investimenti complementari e condivisione di competenze e tecnologie, con una significativa accelerazione negli ultimi anni.

Nata nel cuore della Motor Valley e cresciuta al fianco dei protagonisti dell’automotive premium, ST Powertrain ha progressivamente esteso le proprie competenze a diversi settori ad alta specializzazione tecnologica, tra cui ferroviario, navale, agroindustria, meccanica leggera. Le attività spaziano dalla failure analysis, finalizzata all’individuazione delle cause di guasti e anomalie, alle attività di testing e controllo qualità su componenti e sistemi meccanici, fino al montaggio e alla revisione di prototipi, alle prove su motori e trasmissioni e alla progettazione di attrezzature dedicate.

«In questi quindici anni siamo cresciuti grazie alla competenza tecnica, alla flessibilità, alla rapidità di risposta e alla massima discrezione verso i nostri clienti», sottolinea Tommaso Scala di St Powertrain. «Sono i valori che continueranno a guidare il nostro lavoro. L’integrazione delle nostre specializzazioni in un Gruppo industriale della solidità e dimensioni di SACMI ci consentirà di ampliare il portafoglio di soluzioni, accedere a nuove risorse ingegneristiche e tecnologiche, sostenere investimenti più ambiziosi e affrontare progetti di crescente complessità». Ferma restando la mission ST Powertrain che mette al centro, insieme all’altissima specializzazione delle competenze e dei servizi, la riservatezza nella gestione dei singoli progetti e una versatilità di risposta che consente di «realizzare quello che da altri non si può realizzare».

La continuità dell’approccio operativo rappresenta un elemento centrale dell’operazione. Nel nuovo assetto societario, Tommaso Scala manterrà infatti il ruolo di responsabile tecnico e di supporto per la direzione commerciale, garantendo continuità nelle relazioni con i clienti. Sarà affiancato da personale tecnico Sacmi, con l’obiettivo di rafforzare fin da subito le sinergie e la collaborazione nella gestione dei singoli progetti.

«Questa operazione dà ulteriore forza a un progetto industriale che condividiamo da anni, fondato su valori comuni: altissima specializzazione delle soluzioni, innovazione continua e costruzione di partnership solide e durature con i clienti», dichiara Paolo Mongardi, Presidente di Sacmi. «L’ingresso di ST Powertrain nel nostro Gruppo consolida questo percorso, valorizzandone le competenze distintive all’interno di una realtà industriale di dimensioni internazionali, con la solidità e la capacità di investimento necessarie per sostenerne la crescita nel lungo periodo e affrontare sfide tecnologiche sempre più ambiziose».

Un percorso che valorizza inoltre la complementarità tra le competenze di ST Powertrain e quelle di Protesa, la società Sacmi che ha guidato l’operazione, in particolare negli ambiti della progettazione, reverse engineering, metrologia e controllo qualità. «L’integrazione ci permette di mettere a sistema competenze che già oggi collaborano su numerosi progetti», aggiunge Emanuele Vassallo, General Manager di Protesa. «Alle capacità specialistiche di ST Powertrain nelle attività di analisi, testing e controllo qualità affiancheremo le nostre risorse nei vari ambiti, costruendo un’offerta di servizi sempre più ampia e strutturata».

L’ingresso nel Gruppo Sacmi apre così una nuova fase di sviluppo per ST Powertrain, con l’obiettivo di rafforzarne la capacità di anticipare le sfide tecnologiche e accompagnare i clienti nei loro percorsi di innovazione, preservando l’identità e l’approccio al mercato che ne hanno sostenuto in questi anni la crescita.