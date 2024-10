Imola, sabato una festa vicino al fiume con oltre 50 giovani in piena allerta rossa, arrivano il sindaco e i Carabinieri: “Irresponsabili”

Anche se a Imola l’ondata di maltempo dei giorni scorsi è passata senza provocare danni paragonabili a quelli subiti, ad esempio, da Bologna, il sindaco Marco Panieri segnala, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio, “una situazione molto grave, ora al vaglio delle autorità competenti”, avvenuta sabato sera. Nel momento di massima emergenza, infatti, era in corso, a pochi metri da un corso d’acqua, una festa a cui partecipavano oltre 50 giovanissimi. “Io e il comandante dei Carabinieri Domenico Lavigna- racconta Panieri- eravamo in via Casola Canina e abbiamo sentito delle urla vicino al ponte: abbiamo pensato ci fossero delle persone in pericolo, ma quando siamo arrivati abbiamo scoperto che era in corso una festa con oltre 50 ragazzi in un casolare a pochi metri dal fiume”.

A quel punto, spiega, “abbiamo dovuto sgomberare l’abitazione e far sì che gli ospiti rientrassero a casa, occupando forze che potevano essere impiegate diversamente”. Tra l’altro, aggiunge, una delle auto su cui viaggiavano alcuni dei ragazzi “si è persa ed è finita in una strada allagata, per cui abbiamo dovuto andare a recuperarli e riportarli sulla strada giusta”. Nell’abitazione sono rimasti il padrone di casa e il figlio, che data la situazione “sono stati identificati: non si può - conclude il primo cittadino - essere tanto irresponsabili, ed episodi simili non devono più accadere”.