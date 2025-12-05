Imola, sabato il funerale di Gianluca Villa

È fissato per domani mattina (sabato 6 dicembre) alle 9,30 il funerale di Gianluca Villa, con partenza dalla camera mortuaria di Imola direttamente alla volta del cimitero del Piratello. In ricordo del 46enne imolese travolto e ucciso martedì sera nel tragico incidente avvenuto al confine fra Imola e Casalfiumanese sulla via Montanara, la famiglia ha chiesto donazioni per l’associazione Alzheimer Imola. In città e nel circondario si è moltiplicato il cordoglio di tanti conoscenti e parenti di questa famiglia, mentre l’esatta dinamica dell’accaduto resta tuttora al vaglio della polizia locale.

Come è noto l’uomo stava rincasando in serata dopo la passeggiata con il suo cane, una abitudine frequente per lui camminatore e amante della montagna. Cosa sia accaduto in quel preciso istante che gli è costato la vita non cambierà la tragicità dell’evento ma spetta gli agenti della polizia locale stabilirlo. L’uomo è morto sul colpo dopo l’impatto con la Fiat Idea che, provenendo da Imola, viaggiava in direzione della vallata. Alla guida della vettura c’era una donna di 78 anni residente a Borgo Tossignano, rimasta illesa. In quel punto, per pochi metri in territorio di Casalfiumanese, non distante dall’intersezione con la via Rio Salato, non ci sarebbero strisce pedonali, secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale. Pare che Villa stesse attraversando la strada da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo quando si è verificato l’impatto. L’urto è stato violentissimo: il pedone, che aveva al guinzaglio il proprio cane, è stato sbalzato sul lato sinistro della carreggiata. Sul posto, in seguito alle richieste di automobilisti di passaggio e residenti, sono arrivate ambulanze ed elisoccorso, ma per il personale medico non c’è stato altro da fare che constatare il decesso dell’uomo. Il quadrupede, Clarissa, è invece sopravvissuto forse perché si trovava più avanti rispetto all’uomo.

L’incidente ha sollevato anche molti dubbi sulla sicurezza della strada, una delle più insanguinate della provincia. Sono già state depositate interrogazioni sullo stato della segnaletica e dell’illuminazione in quel tratto.