Imola, rubano una bici in stazione e la Polizia li scopre sulla banchina del primo binario: nei guai due minorenni

Nella notte tra il 18 e il 19 agosto, a Imola, la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero due minori per furto aggravato. Il personale di vigilanza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola, intorno alle 1.15, controllando le telecamere cittadine, ha notato due giovani intenti a forzare una bicicletta parcheggiata nelle rastrelliere di Piazzale Marabini, in un’area vicina alla stazione ferroviaria. L’operatore della Polizia di Stato addetto alla vigilanza e al controllo delle telecamere, resosi conto di quanto stava accadendo, ha avvisato immediatamente la Sala Operativa che inviava una volante sul posto.

Nel frattempo, i due giovani, dopo aver spezzato la catena di sicurezza, si allontanavano dirigendosi all’interno della stazione. Grazie all’attento monitoraggio delle telecamere gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola giungevano sul posto indicato e trovavano i sospettati sulla banchina del primo binario mentre erano ancora in possesso della bicicletta.

Al momento del controllo, i ragazzi non erano in grado di giustificarne il possesso. I due risultavano essere entrambi di Imola e di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Dopo i vari controlli gli operatori procedevano al sequestro della bicicletta. I due minori sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e venivano riaffidati ai propri familiari. Per il più piccolo dei due, inoltre, il Questore di Bologna disponeva la misura di prevenzione del Dacur.