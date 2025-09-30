Imola, ruba una bici elettrica in centro: 19enne ravennate nei guai

Gli agenti della Polizia locale del Circondario hanno identificato e denunciato il sospetto responsabile del furto di una bicicletta elettrica avvenuto lo scorso 4 settembre nel centro storico di Imola.

Nella mattinata di quel giorno un cittadino imolese aveva subito il furto della propria bicicletta elettrica parcheggiata in centro, accortosi del furto ha subito sporto querela presso la Polizia locale. Nonostante il punto preciso del furto non fosse coperto dalle telecamere l’analisi dei filmati della videosorveglianza nei paraggi, e al lavoro di osservazione e deduzione degli agenti, è stata ricostruita la dinamica del furto in questo modo: un giovane a bordo di una bicicletta si è avvicinato al mezzo parcheggiato e, dopo aver forzato il lucchetto che assicurava la ruota posteriore, si è impossessato della bici elettrica dirigendosi verso il centro città.

A questo punto restava il difficile compito di associare un’identità al volto (visto a relativa distanza) del ladro; attraverso confronti con immagini, poi incrociate con gli archivi telematici del comando, un operatore del nucleo di polizia giudiziaria riusciva a cogliere alcuni particolari segni distintivi fisici del ragazzo identificato come un 19enne residente a Ravenna, già noto agli uffici per aver commesso in precedenza altri piccoli furti nella zona della stazione ferroviaria dove purtroppo i furti di biciclette sono ormai da anni all’ordine del giorno e costituiscono un vero flagello per studenti e pendolari della città

Il 15 settembre è stata formalizzata la denuncia per il reato di furto aggravato a carico del 19enne che, riferisce la Polizia locale, ora rischierebbe fino a 4 anni di reclusione. « L’operazione dimostra l’efficacia della sinergia tra le forze dell’ordine e la tecnologia nel contrasto ai reati predatori, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori della città», ha commentato il comandante della Polizia locale Galloni.