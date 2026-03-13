Imola, ruba in profumeria e aggredisce i Carabinieri: 23enne arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 23enne tunisino, richiedente protezione internazionale in Italia dal mese scorso, per rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale in concorso. Transitando in via Mazzini, l’attenzione dei militari è stata richiamata dalle dipendenti di una profumeria, spaventate dal furto che avevano subito da parte di tre giovani che si erano dileguati da poco. Considerata la quasi flagranza di reato, i militari si sono messi alla ricerca dei giovani in fuga, raggiungendone due nelle vicinanze. Alla vista dei Carabinieri, i due malviventi hanno reagito violentemente aggredendoli per garantirsi la fuga e ci sono riusciti. Il 23enne, invece, è stato intercettato al “Binario 1” della Stazione ferroviaria, mentre attendeva il treno. Alla vista dei Carabinieri, il giovane ha opposto resistenza, tentando nuovamente la fuga, ma non ci è riuscito ed è stato arrestato. Una parte della refurtiva, rinvenuta nella disponibilità del 23enne, è stata recuperata dai militari e restituita ai legittimi proprietari. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, l’arrestato è stato portato in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.