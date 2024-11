Imola, ruba cassette degli attrezzi dalle auto mentre gli artigiani sono in pausa pranzo: arrestato 74enne

Negli ultimi mesi erano state diverse le segnalazioni di furti a bordo di auto di artigiani e tecnici di cantiere avvenuti nei parcheggi imolesi. Obiettivo: le cassette degli attrezzature di pregio e strumenti da cantiere. Il 23 ottobre scorso, grazie alle telecamere di videosorveglianza installate in strada, un furto era stato registrato in zona industriale. Si vedeva un uomo sospetto in azione ma non era risultata visibile la targa della vettura utilizzata per arrivare sul posto e su cui caricare poi il maltolto, non era stato quindi possibile identificarlo. Così la polizia di Imola, visto che le segnalazioni di furti analoghi continuavano ad arrivare, nelle ultime settimane ha predisposto una serie di controlli mirati e la scorsa settimana una volante si è messa sulle tracce del sospetto ladro.

Nei giorni scorsi la volante si è così imbattuta in una Fiat Bravo con una vecchia targa in zona via Primo Maggio - via Grieco intorno proprio all’ora di pranzo; l’auto aveva le stesse caratteristiche di quella immortalata dalle videocamere il 23 ottobre. La polizia a quel punto si apposta e ne vede scendere un uomo che comincia a guardare dentro le auto in sosta, ma disturbato dal via vai della mensa in zona, risale in auto. Si sposta poco distante in via Lasie, dove ci sono altri luoghi di ristoro dove tecnici e operai si fermano per pranzare. La Fiat Bravo parcheggia vicino a due furgoni, nascondendosi fra loro. La polizia vede poco dopo l’uomo caricare sulla propria auto due cassette per gli attrezzi. A quel punto scatta il controllo. Mentre vene perquisita la vettura dell’uomo, altri agenti rintracciano la ditta a cui erano intestati i furgoni. I dipendenti che li avevano in uso erano proprio a pranzo nella mensa adiacente e, una volta avvisati e usciti, hanno riconosciuto i materiali sottratti. Nella fattispecie sull’auto del 74enne c’erano quattro cassette per gli attrezzi di cui una, piena di avvitatori, non è stata riconosciuta dai lavoratori chiamati sul posto. Una volta identificato, l’uomo è risultato essere ben noto alle forze dell’ordine, lo scorso 19 settembre era stato identificato a Ravenna per un furto analogo e arrestato. Lo stesso è accaduto a Imola con questa operazione della polizia, per lui l’accusa è di furto aggravato e la Procura di Bologna ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari nella sua città. Come ha spiegato lui stesso, la merce rubata era destinata ai mercatini dell’usato al sud.