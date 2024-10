Imola, Rosanna Marani: la prima donna a scrivere sulla Gazzetta dello Sport protagonista su Raitre VIDEO

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Le Ragazze degli anni ‘60: la storia della giornalista Rosanna Marani, la prima donna a scrivere sulla Gazzetta dello Sport. Nata a Imola il 12 ottobre del 1946. La madre è impiegata alle poste e il padre gestisce un’autoscuola. Si rivela sin da subito una bambina vivace con la passione per la scrittura e per i motori, ancora ragazzina diventa campionessa regionale di Go-kart. A 14 anni convince il padre a mandarla da sola a Roma per fare gli studi superiori ma si ritrova in un istituto di suore tedesche. Quando viene cacciata per il suo comportamento ribelle, torna a Imola e dopo il diploma magistrale inizia a lavorare come press agent. Conosce l’attore Pierluigi Aprà e nel 1969 si sposa. Di lì a poco scopre che il marito è affetto da alcolismo e non ha alcuna intenzione di guarire, ragion per cui Rosanna se ne torna a casa dei genitori insieme al figlio Gabriele nato nel frattempo. A questo punto Rosanna decide di tentare la strada del giornalismo, pallino che ha avuto sin da quando era bambina. Inizia a collaborare per la pagina di Imola de “Il resto del Carlino” e fa un po’ di gavetta, ma lei vuole scrivere di calcio e punta in alto: “La Gazzetta dello Sport”.

Riesce ad avere un colloquio con Mottana, direttore dell’epoca del quotidiano, il quale le promette che la sua firma finirà sul giornale se porta a casa un’intervista a Gianni Rivera, il Golden Boy del calcio italiano. La missione è piuttosto ardua ma Rosanna riesce nell’impresa. Inizia così la sua carriera di prima donna giornalista nella redazione della Gazzetta dello Sport. Dopo alcuni anni affianca all’attività di giornalista anche quella di conduttrice televisiva: è la prima donna a condurre un talk show sportivo, Bar Sport, trasmesso da Tele Nord Italia. È solo l’inizio di una prolifica attività televisiva che poi transiterà su Telemontecarlo e su Odeon TV.