Imola, Rocca Sforzesca: i lavori termineranno all’inizio del 2026

Questa mattina il sindaco Marco Panieri ha effettuato un sopralluogo al cantiere della Rocca Sforzesca, dove sono in corso i lavori di riqualificazione finanziati in parte con fondi PNRR. Accompagnato dai tecnici del Comune, di Area Blu S.p.A. e dell’azienda incaricata dell’intervento, il Sindaco ha visitato il cantiere per verificare lo stato di avanzamento, i tempi e le modalità di svolgimento delle opere.

Il progetto che si sta realizzando prevede la riqualificazione delle aree esterne, dei cortili e degli spazi interni, il rifacimento del tetto, il restauro dei camminamenti superiori e di parte delle murature esterne, con un investimento complessivo di 5,2 milioni di euro, di cui 4,22 milioni finanziati con risorse PNRR e 980 mila euro dal Comune di Imola. La nuova Rocca Sforzesca sarà accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità, e offrirà spazi adeguati, riqualificati, pensati per ospitare eventi, potenziare le attività e aumentare la capienza. La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio del 2026.