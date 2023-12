Imola, Rocca: i cantieri partono a marzo, oltre 5 milioni per rimetterla a nuovo

Fra meno di quarantotto ore tutti gli occhi degli imolesi saranno puntati nuovamente su torrioni e camminamenti della Rocca che si accenderà per lo spettacolo pirotecnico dopo gli anni spenti della pandemia. Ma l’anno che comincia sarà cruciale per il monumento simbolo della città che dagli anni Settanta, da quando cioè fu aperto come museo, non era oggetto di lavori di manutenzione così importanti. A marzo apriranno infatti i cantieri della Cims per i lavori straordinari di rigenerazione e messa in sicurezza del fortilizio sforzesco e i lavori dovranno essere conclusi entro lo stesso mese del 2026.

