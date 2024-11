Imola, rivoluzione nella sosta a pagamento: 150 posti in più fra centro e stazione

Nuovi posti auto a macchia di leopardo in fregio alle mura della città e in blocco sotto le pensiline dello storico mercato ortofrutticolo come nei pressi della stazione dei treni a beneficio dei pendolari. In arrivo anche nuove tariffe per gli abbonamenti dei residenti e in parte per chi lavora in centro. La giunta di Imola ha presentato le novità del piano della sosta inserite in una delibera che entrerà in vigore dal primo dicembre per alcune strade e da gennaio per ciò che ha ancora bisogno di essere completato.

Complessivamente, una volta a regime, i posti in più saranno circa 150. L’ultimo a partire, entro la prima metà di gennaio, sarà il parcheggio al mercato ortofrutticolo di viale Rivalta con 52 stalli che prenderanno posto sotto alle pensiline che di solito ospitano i banchi di frutta e verdura. «Abbiamo ottenuto l’ok dalla Soprintendenza, e sarà possibile aprire i cancelli alle auto nei giorni in cui non c’è il mercato, ovvero lunedì, mercoledì e venerdì. Per il venerdì pomeriggio in cui si tiene il Mercato della terra dialogheremo con l’associazione Slow Food che l’organizza proponendo eventualmente una sede alternativa, magari sotto al centro cittadino dove già si è svolto per il Baccanale», dice l’assessore Pierangelo Raffini. Proseguono intanto i lavori di Area Blu all’attiguo parcheggio a due piani, e addirittura il sindaco Panieri non disdegna la possibilità di mettere in comunicazione le due aree in futuro. Si vedrà.

Sarà invece fruibile già dal 15 dicembre il nuovo parcheggio, a uso soprattutto dei pendolari, in zona stazione ferroviaria (ex scalo merci in via Senarina), con 68 stalli per auto tutti a pagamento (due dedicati alla sosta di veicoli per disabili e due per veicoli elettrici), ma con la sperimentazione di nuovi tipi di abbonamento dedicati. Sempre entro metà dicembre ci saranno poi altri 24 nuovi posti auto, a pagamento, ricavati da una razionalizzazione degli stalli in diverse vie del centro storico: in via Guerrazzi (tra via Quaini e via Tozzoli), via Quarto, via Don Bughetti, piazzale Giovanni dalle Bande Nere e via Garibaldi. In particolare poi in via Guerrazzi, nell’area dell’acquedotto, dopo un arretramento del cancello e la manutenzione dell’area, in parte lo spazio sarà dedicato a 8 posti auto.