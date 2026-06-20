Imola, “Rivolta Gaya Imola Pride” torna sabato 11 luglio

Sabato 11 luglio torna “Rivolta Gaya 2026 - Imola Pride”, con un corteo che partirà alle 17.30 dalla stazione ferroviaria. “Perché continuiamo a scendere in piazza? La risposta è una sola - scrivono gli organizzatori - perché non accetteremo mai compromessi sui nostri corpi e sulle nostre vite. In un clima geopolitico segnato da guerre, devastazione ambientale e dalla rinascita di ideologie patriarcali e neofasciste, scegliamo ancora una volta l’orgoglio, la lotta e la resistenza. Solidali con la resistenza palestinese e ucraina, con i popoli in rivolta contro ogni imperialismo. Come trans e froce scendiamo in piazza per riaffermare il diritto a (r)esistere liberamente, e ad amare senza paura, senza compromessi. Per il nono anno consecutivo, Rivolta Gaya scende nelle strade di Imola per gridarlo forte e chiaro: siamo ovunque e non faremo passi indietro”.