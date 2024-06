Imola, “Rivolta Gaya” colora il centro VIDEO GALLERY

Circa 200 partecipanti oggi a Imola per “Rivolta Gaya”, il Pride nato per difendere i diritti Lgbtqia+. Dopo il ritrovo in piazzale Marabini, il corteo colorato, dalla stazione, si è diretto verso il centro, proseguendo sulla via Emilia fino al Duomo e in piazza Gramsci.

«Siamo contro la guerra e chiediamo il cessate il fuoco immediato - sottolineano gli organizzatori -. Contro l’occupazione sionista e il genocidio di Israele in Palestina e il conflitto ucraino-russo. Prendiamo anche posizione contro le politiche di questo governo fascista che ci attacca sotto ogni fronte».