Imola, risolto il guasto alla linea di telecomunicazione che aveva isolato servizi e pagamenti nella rete comunale

Il Comune di Imola informa che è stato risolto il guasto alla linea di telecomunicazione gestita da Telecom esterna verificatosi nella giornata di ieri e che aveva causato disservizi in diversi servizi comunali. Nel corso delle ultime ore i tecnici della società di telecomunicazioni sono intervenuti sulla rete, ripristinando i collegamenti telefonici, internet e i sistemi di pagamento elettronico nelle sedi comunali interessate, tra cui la Biblioteca, il Teatro Comunale, la Scuola comunale di Musica e altri uffici.

Con il ripristino della linea sono tornati operativi anche i centralini telefonici. Gli uffici comunali stanno provvedendo a ricontattare e a riprogrammare gli appuntamenti che nella giornata di oggi erano stati disdetti, in particolare quelli relativi al rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE), ai certificati e alle pratiche di residenza presso l’Anagrafe. L’Amministrazione comunale ringrazia i tecnici per il lavoro svolto e si scusa con i cittadini per i disagi che si sono verificati nelle ore scorse.