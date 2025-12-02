Imola, riorganizzazione della polizia locale: un distaccamento autonomo per Dozza

La polizia locale del Nuovo Circondario ora ha un distaccamento autonomo a Toscanella di Dozza. Nella sede, “re-inaugurata” dal sindaco Luca Albertazzi e dalla giunta, potrà contare su una squadra di personale interamente dedicato che opererà in sinergia e col supporto del comando centrale di Imola e dei nuclei tecnici per gli interventi di emergenza e per le attività specialistiche. «Una scelta strategica volta a garantire una presenza fissa e costante potenziando e personalizzando il servizio alla cittadinanza» dice il Comando imolese dando di fatto avvio a nuova stagione organizzativa e per la sicurezza e il presidio del territorio comunale di Dozza.

Sono due i nuovi agenti assegnati in pianta stabile al territorio dozzese e inoltre a guidare il presidio è stato chiamato il commissario Maurizio Grementieri, ufficiale di grande esperienza che ha già ricoperto ruoli di rilievo all’interno del Corpo di polizia locale del Nuovo Circondario. La figura del commissario costituirà il trait d’union per tradurre in pratica la visione dell’Amministrazione: attivare connessioni con il tessuto sociale, garantire un’informazione puntuale ai cittadini e assicurare una sicurezza capillare. « Il potenziamento del presidio risponde alla volontà di riconoscere a Dozza il ruolo centrale che merita all’interno del Circondario, sia per la sua collocazione strategica che per la sua forte vocazione turistica - spiega una nota del Comando -. Questa riorganizzazione incarna perfettamente la filosofia del Corpo unico: una polizia locale capace di “parlare la stessa lingua” in termini di standard e procedure, ma abile nel declinare la propria azione valorizzando le individualità e le esigenze specifiche dei diversi territori. Non più un approccio generalizzato, ma una risposta su misura per la realtà del borgo e delle frazioni».

Il rinnovato presidio sarà un punto di riferimento per segnalazioni e pratiche amministrative, lo sportello sarà aperto al pubblico il mercoledì dalle 9 alle 11 e il sabato dalle 10 alle 12.30.

«Con l’assegnazione esclusiva di un ufficiale esperto come Grementieri e di due agenti, diamo a Dozza la dignità operativa che le spetta - è il commento del comandante della Polizia locale Massimiliano Galloni -. Non si tratta solo di controllo, ma di essere presenti come punto di riferimento per i residenti e per i turisti che ogni giorno visitano il nostro borgo». Per parte sua il sindaco Luca Albertazzi si è detto soddisfatto e grato per la sensibilità dimostrata nel capire la necessità di compiere un importante cambio di passo in termini di sicurezza e presidio del territorio. Un quadro che ora si è materializzato al meglio con questa nuova riorganizzazione e la piena riattivazione del presidio di Dozza. Il nostro augurio di buon lavoro al commissario Grementieri e agli agenti che verranno assegnati al nostro territorio per quella che rappresenta, a tutti gli effetti, una decisa azione di rafforzamento del monitoraggio e del controllo della zona a garanzia della sicurezza della collettività».