Imola, riorganizzazione della polizia locale: un distaccamento autonomo per Dozza

La polizia locale del Nuovo Circondario ora ha un distaccamento autonomo a Toscanella di Dozza. Nella sede, “re-inaugurata” dal sindaco Luca Albertazzi e dalla giunta, potrà contare su una squadra di personale interamente dedicato che opererà in sinergia e col supporto del comando centrale di Imola e dei nuclei tecnici per gli interventi di emergenza e per le attività specialistiche. «Una scelta strategica volta a garantire una presenza fissa e costante potenziando e personalizzando il servizio alla cittadinanza» dice il Comando imolese dando di fatto avvio a nuova stagione organizzativa e per la sicurezza e il presidio del territorio comunale di Dozza.