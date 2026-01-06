Imola, rinviata la festa della Befana il Comune sta inoltre valutando l’eventuale chiusura delle scuole domani

L’appuntamento con la Befana del Cai prevista alle 15.30 in piazza Matteotti è stato rinviato a causa della neve a domenica 11 gennaio alle ore 15. Sulla eventuale chiusura delle scuole domani il Comune ssi Imola ha fatto sapere che divulgherà una comunicazione specifica dopo le 15. Rispetto alla pulizia delle strade, mentre sui social si moltiplicano le richieste di interventi per il passaggio di spazzaneve , dal Comune fanno sapere che: «Abbiamo 32 mezzi spazzaneve in azione in tutto il territorio comunale (oltre 700 km di strade), che hanno iniziato dando priorità agli assi principali e con maggiore flusso e alle zone collinari».