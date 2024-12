Imola, rintracciato il pirata della strada che ha investito un ciclista lunedì: denunciato un 32enne imolese

È stato individuato il pirata della strada che lunedì sera a bordo di una Nissan Qashqai ha investito un ciclista 30enne all’incrocio tra via della Resistenza e via Coraglia, poco dopo la rotonda posta all’intersezione con via Lenci, e poi è fuggito via lasciandolo a terra gravemente ferito.

Si tratta di un 32enne residente a Imola. Per lui è scattata immediatamente la denuncia «per fuga e omissione di soccorso ai sensi dell’articolo 189 del Codice della strada - fa sapere la Polizia locale del Corpo unico del Circondario -. Ora rischia fino a tre anni di reclusione, oltre ad essere stato già sanzionato amministrativamente per guida con patente scaduta e senza revisione».