Imola, rimosse le recinzioni dal cantiere in piazzale Marabini

Questa mattina a Imola sono state rimosse le recinzioni del cantiere nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Piazzale Marabini torna così fruibile, completamente rinnovato, quale porta d’accesso moderna, funzionale e decorosa per Imola. Restano da ultimare rifiniture che saranno completate nelle prossime settimane.

L’intervento, frutto della sinergia tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Comune di Imola, è parte di un investimento complessivo da 2,4 milioni di euro – di cui 2,2 milioni da RFI e 200.000 euro dal Comune – e rappresenta uno dei progetti più rilevanti degli ultimi dieci anni in ambito urbano. Il nuovo assetto comprende una corsia “kiss and ride” per le soste rapide, una nuova postazione autobus, stalli per taxi e carico-scarico, una pista ciclabile e un’area bici rinnovata, con particolare attenzione all’accessibilità e alla sicurezza.

L’intervento sarà definitivamente ultimato all’inizio di maggio. A quel punto si terrà un momento ufficiale di inaugurazione, con la partecipazione delle autorità di RFI, della Regione Emilia-Romagna e dell’Amministrazione comunale, per celebrare insieme la nuova piazza, finalmente restituita alla comunità.